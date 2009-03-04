ВР провалила закон о разграничении функций мэра Киева и руководителя КГГА
Не голосовали регионалы и блок Литвина
Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о разграничении функций и полномочий Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации)».
Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный законопроект проголосовали 202 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Не голосовали почти в полном составе фракция Партии регионов и фракция Блока Литвина.
Данным законопроектом предусматривалось внесение изменений в Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве». Этими изменениями предусматривалось, что городской председатель не может одновременно исполнять обязанности председателя Киевской горгосадминистрации.
Кроме того, предусматривалось, что председателя КГГА назначает и освобождает Президент Украины по представлению правительства. Также в документе шла речь, что назначение и освобождение от должностей первого заместителя и заместителей председателя КГГА осуществляется правительством.
В то же время ВР направила на повторное первое чтение данный законопроект.