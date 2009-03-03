Криль призывает БЮТ вернуть Огрызко

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ призывает фракцию БЮТ доказать “ошибочность” своего решения положительным голосованием за возвращение Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.КРИЛЯ.

“Если заявление депутатов БЮТ – не дешевый пиар, они имеют возможность легко исправить свою “ошибку” и вернуть в правительство одного из немногих профессионалов. Для этого им нужно обратиться к Президенту с просьбой внести кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и гарантировать поддержку этой кандидатуры”, - заявил И.КРИЛЬ.

Он отметил, что “в действительности отставка В.ОГРЫЗКО и церемониальные плачи представителей БЮТ несомненно являются очень хорошо спланированной провокацией”. “Ошибка” группы ГУБСКОГО-ПОРТНОВА удивительным образом совпала с голосованием “регионалов” за отмену выборов в Тернополе и заявлением Президента России Д.МЕДВЕДЕВА по поводу возможности предоставления правительству ТИМОШЕНКО займа. Почему-то в последнее время такие совпадения в украинской политике стали частыми”, - отметил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали 250 народных депутатов, в частности, 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ.

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что 49 депутатов-«бютовцев» проголосовали за отставку В.ОГРЫЗКО вопреки решению фракции.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает ошибкой поддержку 49 депутатами от БЮТ постановления об отставке В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел.