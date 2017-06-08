Воодушевленные примером ЕС: Канада обещает рассмотреть вопрос безвиза с Украиной

Посол Канады Роман Ващук заявляет, что Канада изучит успех введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом для дальнейшего рассмотрения возможного упрощения визового режима для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках мероприятия по случаю 150-летия Канады.

На вопрос, может ли введение безвизового режима между Украиной и ЕС помочь началу переговоров о либерализации визового режима между Украиной и Канадой, Ващук ответил: "Мне кажется, что третьим странам, таким как Канада, нужно будет присмотреться к введению и успеху этого режима, и тогда мы уже сможем соответственно отрегулировать свой подход ".

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2016 года министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум заявил, что Канада не будет отменять визы для украинцев в ближайшей перспективе.

В 2015 году Канада начала вводить выдачу украинцам многократных виз сроком действия на 10 лет.

11 июля 2016 президент Украины Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве сообщил о достижении договоренности о начале немедленных консультаций между Украиной и Канадой о визовой либерализации.

25 августа 2016 посол Ващук заявил, что о введении Канадой безвизового режима для граждан Украины пока речь не идет.