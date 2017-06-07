Порошенко заявил, что Россия хочет полностью вытеснить миссию ОБСЕ с оккупированного Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа миссии на оккупированную территорию Донбасса до полного вытеснения миссии ОБСЕ из региона.

Об этом Порошенко заявил во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Особое внимание во время разговора было уделено росту случаев запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков.

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Порошенко подчеркнул, что главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа миссии на оккупированную территорию вплоть до полного вытеснения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из региона.

Также Порошенко отметил необходимость усиления технических возможностей миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ, в частности, через расширение возможностей для проведения удаленного мониторинга.

Он выразил уверенность, что сегодня, когда РФ грубо нарушает обязательства в рамках ОБСЕ, Австрия будет исходить из необходимости восстановления уважения к верховенству права как в рамках председательства в ОБСЕ, так и в вопросе сохранения и, в случае необходимости, усиления экономических и секторальных санкций Евросоюза против РФ.

Как сообщал УНИАН ранее, офицеры вооруженных сил РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обучают террористов сбивать беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

"С военнослужащими зенитных подразделений 1 и 2 АК ВС РФ активно проводятся занятия по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание уделяется изучению беспилотных летательных аппаратов, которые используются СММ ОБСЕ. Офицеры ВС РФ, которые проводят занятия, инструктируют личный состав по открытию огня по беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ при условии их гарантированного поражения и возможности скрытной эвакуации", - говорится в сообщении.