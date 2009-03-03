Тимошенко проведет «газовое» совещание

3 марта 2009 г. в 11:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам расчетов за использованный природный газ.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Также 3 марта 2009 года в 16.00 Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с представителями профсоюза и забастовочного комитета Херсонского машиностроительного завода.