Тимошенко проведет «газовое» совещание
09:58, 03 марта 2009Политика
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И встретится с забастовщиками
3 марта 2009 г. в 11:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам расчетов за использованный природный газ.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Также 3 марта 2009 года в 16.00 Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с представителями профсоюза и забастовочного комитета Херсонского машиностроительного завода.
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