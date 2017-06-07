В Кремле назвали "незаконным" продление санкций ЕС за аннексию Крыма

В Кремле назвали продление санкций против РФ, введенных Европейским Союзом за аннексию Крыма, «незаконным». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вызывает, безусловно, наше сожаление. По-прежнему считаем эти санкции вредящими странам ЕС и нам. Считаем эти санкции незаконными», - сказал Песков.

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Он заявил, что введенные Евросоюзом санкции «диссонируют с настроем в европейских столицах, так как это обоюдоострое оружие», которое наносит вред всем сторонам.

По его словам, все больше и больше от продолжения санкций страдают производители ЕС.

Как сообщал УНИАН, 6 июня послы стран Европейского Союза согласились продлить санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

«Послы ЕС договорились направить Совету решение продлить меры, введенные в ответ на аннексию Крыма и Севастополя, еще на один год, до 23 июня 2018 года», - сообщили в Совете ЕС. Решение может быть принято Советом Евросоюза 19 июня.