У Тимошенко больше нет разногласий с Ющенко
Премьер не сомневается - кредит будет
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ничто не мешает направить до конца дня письма в Международный валютный фонд.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, Ю.ТИМОШЕНКО расценила как конструктивный разговор, который сегодня состоялся с участием Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра, Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и руководителей НБУ и Министерства финансов вокруг позиции руководства страны относительно сотрудничества с МВФ.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «вопросы и разногласия сняты, обсуждение документа проходило в конструктивном русле и ничего не мешает, чтобы до конца дня письмо с согласованной позицией о сотрудничестве с МВФ было подписано Президентом, премьер-министром и исполняющими обязанностей председателя НБУ и министра финансов и направлено МВФ».
«Нет сомнения, что Украина получит второй транш МВФ», - подчеркнула премьер.