Рада планирует включить в повестку дня рассмотрение законов о медреформе (прямая трансляция)

Верховная Рада во вторник планирует решить вопрос о финансировании местных выборов и включить в повестку дня законопроекты о медицинской реформы. Об этом говорится в повестке дня.

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Также в первом чтении рассмотрят законопроекты о транспортном обслуживании лиц с инвалидностью, о реформировании сферы парковки транспорта. Кроме того, депутаты планируют уделить внимание парламентской реформе (в отношении работы комитетов). Также народные избранники определят, позволять ли органам местного самоуправления ограничивать продажу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин.

Во втором чтении будут рассматриваться законопроекты о начале служебно-прикладного и военно-прикладного спорта, сохранения сети детских оздоровительных учреждений и об оказании психиатрической помощи.

Перерыв в заседании ВР состоится не как обычно, с 14.00 до 16.00, а тогда, когда решит либо Согласительный совет, либо депутаты в сессионном зале.

Как известно, в соответствии с Регламентом ВР, во вторник депутаты должны работать в режиме двух заседаний: утреннего - с 10.00 до 14.00 и вечернего - с 16.00 до 18.00.