Литвин надеется, что Тимошенко его поняла, если нет - флаг в руки

14:11, 02 марта 2009
Политика
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Коалиция будет блокировать коалицию?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не допустит, чтобы кто-то руководил парламентом, пока он его возглавляет.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о блокировании фракцией БЮТ работы парламента в случае, если завтра депутаты не будут рассматривать вопрос отмены депутатских льгот, В.ЛИТВИН сказал: «Пока я Председатель Верховной рады Украины, никто не будет руководить Верховной Радой».

Он отметил, что в случае, если сама коалиция будет блокировать коалицию, то коалиции завтра не будет».

По словам Председателя ВР, сейчас в парламенте «сложилось равновесие и мы выходим на сотрудничество», а «если будет желание этот хрупкий мир разрушить – флаг в руки, но нужно думать, что будет на выходе, что будет в сухом остатке».

Как сказал В.ЛИТВИН, с Ю.ТИМОШЕНКО у него был разговор по данному поводу, и он предложил «спокойно разобраться» и меньше на эту тему говорить.

Он отметил, что сегодня действительно является актуальным вопрос высоких зарплат политиков и высших государственных должностных лиц, учитывая низкие зарплаты и пенсии у обычных людей. Поэтому, по словам В.ЛИТВИНА, он предложил изучить этот вопрос и принять решение «на этот год».

В то же время Председатель ВР отметил, что это необходимо делать «без состязания, кто первый добежит и кто громче скажет по этому поводу». «Нам нужно прекратить эту попытку понравиться», - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, если бы власть работала адекватно, тогда бы люди «с таким огромным справедливым раздражением не реагировали на все, что происходит наверху».

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