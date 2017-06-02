В Днепре открыли Центр развития местного самоуправления. Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, центр сегодня открыли вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

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«Открытие регионального Центра местного самоуправления в Днепре - это появление очередного хаба децентрализации, хаба новых сервисов для местного самоуправления, шаг в развитии национальной системы региональных хабов децентрализации. Такие хабы генерируют идеи и проекты из различных секторов реформ, усиливают потенциал местного самоуправления, становятся практическими инструментами во внедрении изменений и нового качества жизни в общинах», - отметил Зубко.

Он отметил, что Днепропетровщина является одним из лидеров процесса объединения общин. За счет бюджетной децентрализации в 2016 году собственные поступления местных бюджетов области выросли на 37%, или на 4,3 млрд грн.

«Уверен, экспертные инициативы Центра обеспечат более эффективное развитие общин в сфере образования, медицины, инвестиций, развития территорий. Центр станет также образовательным центром, который будет обучать местное самоуправление современному хозяйствованию и управлению. Обучение и управленческий рост команд ОТГ - одна из главных задач на текущий год. Проектный менеджмент, бизнес-планирование, разработка стратегий развития, разумное и эффективное управление финансами - это то, чего сейчас не хватает местному самоуправлению. Ведь ресурс и полномочия сегодня на местах уже есть - надо научиться разумно и стратегически этим распоряжаться», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Справка УНИАН. Программа U-LEAD предусматривает расширение прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития и финансируется ЕС и отдельно Германией, Швецией, Данией и Польшей. Цель программы - поддержка правительства Украины во внедрении реформы децентрализации.