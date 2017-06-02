В УКРОПе назвали безосновательным решение Апелляционного суда конфисковать у партии взносов на полмиллиона гривень

Решение Апелляционного суда города Киева, который оставил в силе приговор Печерского райсуда столицы о конфискации у партии УКРОП взносов на сумму 469 тыс. грн, свидетельствует о бесхребетности украинской судебной системы. Об этом сказано в заявлении «Украинского объединения патриотов – УКРОП», обнародованном на официальном сайте партии.

Читайте такжеВ УКРОПе заявили об охоте властей на политических оппонентов под видом борьбы с коррупциейНапомним, что речь идет о средствах, которые якобы были незаконно внесены гражданами на счет УКРОПа в тот период, когда НАПК не предоставило разъяснений по порядку уплаты таких пожертвований по новому законодательству.

«Для нас это решение не стало неожиданностью. Наоборот – оно в очередной раз подтвердило, что украинская Фемида руководствуется не законами и здравым смыслом, а указаниями сверху и политической целесообразностью», – отметили в УКРОПе, добавив, что подобные безосновательные и заангажированные решения уничтожают доверие не только к судебной системе, но и к государству, от имени которого они выносятся.

В «Украинском объединении патриотов» не исключают, что власть возмутило, что партия ведет свою деятельность прозрачно и в соответствии с законом и стремится построить новое государство, а не законсервировать старую систему, что толкает Украину к авторитаризму. УКРОП заверил, что выполнит решение суда и перечислит средства в Государственный бюджет, хотя сомневается, что их используют на благо людей.

«Этим решением УКРОП хотят заставить не выделяться, но мы были, есть и будем другими. Мы убеждены, что сильнее нас боиться власть, тем больше нас будут поддерживать люди!» – резюмируется в заявлении.