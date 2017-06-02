Суд отказался отпускать Насирова на лечение за границу

Соломенский районный суд столицы отказал отстраненному от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову в изменении меры пресечения для выезда на лечение за границу. Об этом сообщил информированный источник.

"Сегодня действительно состоялось заседание Соломенского районного суда. Оно проходило в закрытом режиме, поскольку там изучались документы медицинского характера, и ему (Насирову) было отказано в изменении меры пресечения, которое он просил, чтобы выехать на лечение за границу", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказали отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

СМИ сообщали, что у Насирова рак щитовидной железы.