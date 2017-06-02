По делу об убийстве советника директора "Укрспирта" собрано достаточно доказательств - Князев

По делу об убийстве советника директора ГП «Укрспирт» собрано достаточно доказательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Днепре заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

«Сейчас проводится активная фаза расследования. Работники полиции оценили собранные имеющиеся доказательства относительно возможного объявления подозрения лицам, которые могут быть установлены и привлечены к суду в качестве подозреваемых. Нам достаточно доказательств для того, чтобы лицу, которое мы установим, объявить подозрение», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая в 8.16 в столичную полицию поступила информация от прохожего о том, что на улице Михаила Гришко возле станции метро «Позняки» неизвестный из автомобиля «Ауди» красного цвета совершил несколько выстрелов в мужчину и уехала в направлении проспекта Петра Григоренко.

Позже была установлена личность застреленного - им оказался советник директора «Укрспирт» Виктор Панков. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил четыре ранения. С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм.