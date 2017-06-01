Евросоюз не отменит санкции против РФ, пока не будут выполнены Минские соглашения - Хан

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан подчеркивает, что Европейский Союз не отменит санкции против Российской Федерации, пока Минские соглашения не будут выполнены. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

«Я хотел бы заверить вас в том, что Европейский Союз и в дальнейшем будет продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины - здесь нет никаких сомнений», - заверил Хан.

Он добавил, что недавняя встреча «Большой семерки» подтвердила, что не могут быть сняты санкции до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения.

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Хан отметил, что в этом отношении он приветствует встречу представителей «нормандского формата», которая состоялась на этой неделе.

Еврокомиссар также напомнил, что завтра он будет иметь возможность посетить восток Украины.

«И лично смогу посмотреть, какая там ситуация. В частности, также смогу побывать на линии разграничения», - подчеркнул Хан.