В Киеве 13 июля пройдет саммит Украина-ЕС

17:28, 01 июня 2017
Политика
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Порошенко и Туск обсудили повестку дня саммита.

фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейского Союза Дональдом Туском обсудил повестку дня саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, кроме того, Порошенко поздравил Туска с ратификацией Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Сенатом Нидерландов.

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Отмечается, что собеседники также скоординировали график вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Президент Европейского Союза проинформировал о результатах встречи «Большой семерки», которая состоялась в Италии.

Во время обсуждения ситуации на Донбассе Порошенко обратил внимание на постоянные нарушения Россией Минских договоренностей и призвал ЕС продлить санкции против Москвы.

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Теги: #Порошено и Туск#саммит Украина-ЕС