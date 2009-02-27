У Тимошенко намекают: если сегодня не взять 5 млрд., завтра понадобится 25

Решение о привлечении Украиной кредита у Российской Федерации будет приниматься правительством на основе рекомендаций экспертов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

«Мы будем брать деньги там, где это более выгодно для Украины, где ставка кредитного ресурса самая низкая, где предложат долгосрочный ресурс», - сказал В.МУНТИЯН, отвечая на вопрос, будет ли Украина вести переговоры о привлечении 5 млрд. долл. кредита в России.

Он отметил, что сегодня Украине финансовые ресурсы нужны, потому что в условиях финансового кризиса в стране возникли сложности с обеспечением банковской ликвидности и сокращением дефицита бюджета.

В.МУНТИЯН сообщил, что по этому вопросу создана рабочая группа экспертов, которые выберут Россию или другую страну, где можно получить кредит на выгодных условиях.

Замминистра отметил, что решение будет принимать Кабинет министров Украины.

По его словам, на сегодняшний день рассматривается 7 источников получения кредита.

«Я думаю, что откладывать это на долгое время неправильно – если мы сегодня не примем адекватные меры и не минимизируем влияние кризиса, то завтра нужно будет не 5 млрд., а 25 млрд. долл.», - сказал В.МУНТИЯН.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО направила около 20 писем к разным странам, в том числе странам ЕС и России, с просьбой предоставить заем на стабилизацию Государственного бюджета.

В начале февраля СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит в сумме 5 млрд. долл.

7 февраля еженедельник "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в Москве 6 февраля состоялся первый раунд переговоров о предоставлении Украине кредита. Российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 7 февраля подтвердила информацию о переговорах относительно выделения Россией кредита для Украины.

18 февраля первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщал, что Минфин подготовил предложения для начала переговоров с Россией о предоставлении финансовой помощи.

25 февраля вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН сообщил, что Россия не ведет переговоры с Украиной о предоставлении стабилизационного кредита.