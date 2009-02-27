Ющенко решил не ограничиваться СНБО
14:50, 27 февраля 2009Политика
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Затронут экономические вопросы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после завершения заседания Совета национальной безопасности и обороны ориентировочно в 15.00 проведет совещание по экономическим вопросам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Состав участников совещания пока уточняется, добавили в пресс-службе.
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