Ющенко решил не ограничиваться СНБО

14:50, 27 февраля 2009
Политика
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Затронут экономические вопросы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после завершения заседания Совета национальной безопасности и обороны ориентировочно в 15.00 проведет совещание по экономическим вопросам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Состав участников совещания пока уточняется, добавили в пресс-службе.

Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 255-74-02 и 255-63-18.

 

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