Тимошенко перед встречей с Ющенко советуется с Северинсен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет принимать участие во встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

«Премьер-министр попытается убедить Президента и председателя НБУ подписать письмо к руководству МВФ по поводу получения Украиной второго транша кредита», - сказала М.СОРОКА.

По словам пресс-секретаря, Ю.ТИМОШЕНКО надеется, что подписание совместного письма будет консолидацией всех ветвей власти.

М.СОРОКА также сообщила, что сейчас продолжается встреча Ю.ТИМОШЕНКО с ее советником Ханной СЕВЕРИНСЕН.

«Если удастся консолидироваться, у Украины будет большой шанс получить помощь МВФ. Для Украины важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом», - процитировала М.СОРОКА слова Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с Х.СЕВЕРИНСЕН.

Пресс-секретарь добавила, что премьер-министр надеется, что на встрече с Президентом, председателем Верховной Рады и главой Нацбанка будет найдено понимание.