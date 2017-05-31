В верхушке "ДНР" готовятся очередные "кадровые" чистки – ИС

В верхушке «ДНР» начался очередной «кадровый» скандал.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», согласно указанию главаря «ДНР» А.Захарченко, планируется отстранение от должности т.н. «председателя верховного суда ДНР» Эдуарда Якубовского. В настоящее время в «верховном суде» «контрольно-ревизионными органами» и «генеральной прокуратурой ДНР» проведено несколько проверок.

«Э.Якубовский ведет кулуарные переговоры с окружением Захарченко о «мягком» увольнении под благовидным предлогом. Вместе с тем, в среде сотрудников указанного «учреждения» ходят слухи о возможном уголовном преследовании Э.Якубовского или его ликвидации под легендой «диверсии украинской ДРГ». В «МГБ ДНР» подозревают, что представитель команды Э.Якубовского - т.н. «заместитель руководителя судебного департамента - руководитель административно-хозяйственного управления судебного департамента при верховном суде ДНР» Юрий Кочетков, - понимая неизбежную расправу с ним в случае подобного развития событий, а также угрозу его семье, просчитывает варианты перехода на территорию, контролируемую Украиной», – сообщили в ИС.

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Также под угрозой физического уничтожения находится еще один функционер «ДНР» - А.Семенов, т.н. «вице-премьер по экономике» «правительства» А. Бородая, директор компании «Ландорра», депутат «народного совета ДНР» первого созыва от политической партии «Донецкая республика», заместитель А.Ходаковского по организации «Патриотические силы Донбасса».

«Предупреждение о подобном развитии событий А.Семенов получил от своих источников в «МГБ ДНР». Причина готовящейся расправы - поддержка А. Ходаковского. А.Семенов, учитывая данную угрозу, в последнее время старается не покидать свой дом и усилил личную охрану», – говорится в сообщении.