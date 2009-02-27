Черновецкого вызывают из отпуска к Президенту

На следующей неделе президент Виктор Ющенко заслушает отчет мэра о положении дел в столице. Для этого столичному градоначальнику Леониду Черновецкому даже придется прервать свой отпуск, который он проводит в Израиле. Информацию о том, что мэр прилетит в Киев для встречи с президентом, газете «Сегодня» подтвердили в окружении Черновецкого.

По словам главы Секретариата президента Виктора Балоги, президент хочет услышать от мэра анализ процессов в экономической и социальной жизни столицы. В частности, рассказывать мэру придется о до сих пор не принятом столичном бюджете, развитии инфраструктуры города, отношениях с малым и средним бизнесом. «Никакого популизма, проповедей и лирики — только аргументы. Предостерегаю городские власти от попыток организовать псевдомитинги и псевдо — поддержки, это уже никого не впечатляет», — заявил Балога. Он не исключил, что на встречу могут быть приглашены представители правоохранительных органов. В Секретариате говорят, что после отчета мэра, президент может принять какое-то решение.

Кроме того, вчера руководитель столичной прокуратуры Евгений Блаживский обратился к киевлянам и заявил, что в случае если работодатели заставляют вас выходить на митинг в поддержку мэра, вам следует написать заявление в прокуратуру либо обратиться по номеру 524-82 61 или 527-72-60. Вероятно, что в понедельник будет проведена и горячая линия комиссией Верховной Рады, которая расследует деятельность мэра. О времени и порядке обращений граждан станет известно позднее.