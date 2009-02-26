У Медведева заявили, что позиция Украины наносит России всяческий вред

Управляющий делами президента РФ Владимир КОЖИН заявляет, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом. Об этом он сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы».

"Наша позиция была и остается неизменной: Россия - правопреемник Советского Союза. Все долги бывших республик Россия взяла на себя, при этом вся заграничная собственность отошла Российской Федерации. Все с этим согласились, кроме одной бывшей республики, а теперь независимой страны Украины», - сказал В.КОЖИН.

По его словам, такая позиция Украины является абсолютно деструктивной и наносит России прямой политический и экономический ущерб.

В.КОЖИН подчеркнул, что в ряде стран из-за позиции Украины у РФ возникают проблемы с перерегистрацией собственности бывшего СССР.

"Стоит здание или комплекс зданий и они числятся за страной, которой нет, то есть за Советским Союзом», - сказал он добавив, что эта проблема есть в Японии и в ряде европейских стран.

«Где-то мы эту юридическую проблему закрыли и полностью перерегистрировали, благодаря позиции той или иной страны. Где-то в силу колебаний властей страны, это не получается – они говорят договорится с Украиной", - отметил В.КОЖИН.

По его словам, часто украинские коллеги «ведут себя, мягко говоря, не дипломатично» и подают в местные суды для определения принадлежности этой собственности.

Он подчеркнул, что решения этой проблемы с Украиной не наблюдается.

"Переговоры идут, но они идут ни шатко, ни валко. Наша позиция четкая и последовательная, и отступать мы не считаем необходимым. Украинская сторона одно время предлагала какие-то компромиссы, но сейчас все находится в той же стадии", - сказал В.КОЖИН.

Он отметил, что речь идет об «очень большом» количестве спорных объектов.