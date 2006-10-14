Катеринчук считает, что все руководство НСНУ должно уйти в отставку

Народный депутат, председатель исполкома партии “Народный Союз Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК считает, что все руководство НСНУ должно подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире Ивано-Франковского областного телевидения «Галичина».

Н.КАТЕРИНЧУК напомнил, что лишь он с народным депутатом Русланом КНЯЗЕВИЧЕМ из всей фракции “Наша Украина” голосовали против создания парламентской коалиции с Партией регионов. «Тогда нам говорили, что мы предали Президента, и предложили нам сдать мандаты, - отметил Н.КАТЕРИНЧУК. – Дальше начались разговоры о том, что нужно КАТЕРИНЧУКА убрать с (должности) председателя исполкома партии. Потом начались разговоры о создании новых партий и моей причастности к этому».

По словам депутата, решение о переходе НСНУ в оппозицию и смене руководства партии должен принимать съезд, который состоится 21 октября.

Н.КАТЕРИНЧУК выразил надежду, что съезд НСНУ “утвердит позицию, что мы остаемся в оппозиции, и что должно измениться все руководство партии, в том числе я должен уйти в отставку. Должны прийти новые люди, которые удачнее будут вести политику партии и быть полезными и для Президента и для общества».

По его мнению в существующем формате “к сожалению, мы не будем понятными для людей. Мы будем и в дальнейшем терять доверие людей, которое сейчас дошло до критической черты”.

Н.КАТЕРИНЧУК напомнил, что НСНУ не принимала ни одного решения о создании коалиции с Партией регионов и коммунистами, поэтому съезд должен принять отставку руководства или подтвердить его мандат. «Нам всем нужно работать на консолидацию демократических сил, - считает депутат. – Но без искреннего, откровенного разговора внутри партии о наших ошибках и наших достижениях, о том, где мы сейчас находимся, думаю, мы не будем полезными для нашего общества. Думаю, мы будем абсолютно неадекватные».

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, «политика Партии регионов консолидирует нас очень быстро». «Как говорят, демократы объединяются за пять минут до расстрела, - отметил он. – Думаю, что этот расстрел уже состоялся. Нужно подниматься с коленей, закатывать рукава и дальше бороться за нашу Украину. Другого сценария не вижу. Ведь нас объединяет украинская идеология, идеология европейская. Здесь вопрос только в лидерах. У нас есть прекрасный лидер – это Президент».