Ветераны УПА возложили цветы к памятнику жертвам Голодомора
11:20, 14 октября 2006Политика
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...а потом пойдут к Секретариату Президента
Ветераны Украинской повстанческой армии возложили цветы к памятнику жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, после этого участники мероприятия отправились к Софийской площади, на которой планируется провести митинг, а затем пойти к Секретариату Президента Украины, чтобы передать обращение главе государства Виктору ЮЩЕНКО.
В обращении содержится просьба признать официально УПА, а также учредить 14 октября национальный праздник - День Украинской армии и украинского оружия.
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