Ветераны УПА возложили цветы к памятнику жертвам Голодомора

Ветераны Украинской повстанческой армии возложили цветы к памятнику жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, после этого участники мероприятия отправились к Софийской площади, на которой планируется провести митинг, а затем пойти к Секретариату Президента Украины, чтобы передать обращение главе государства Виктору ЮЩЕНКО.

В обращении содержится просьба признать официально УПА, а также учредить 14 октября национальный праздник - День Украинской армии и украинского оружия.