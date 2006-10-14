Милиция сняла с поезда 200 участников крымского ”десанта” на Киев

Лидер крымской организации Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Константин КНЫРИК утверждает, что правоохранители сняли с поезда часть активистов этой организации - около 200 человек, направлявшихся в Киев протестовать против проведения Марша Украинской повстанческой армии.

Об этом К.КНЫРИК сообщил корреспонденту УНИАН сегодня поздно ночью.

Как рассказал крымский лидер ЕСМ, представители СБУ еще перед отъездом молодых младоевразийцев в Киев предпринимали попытки "вразумить" и уговорить их отказаться от задуманной поездки. "После того, как ничего не получилось и активисты ЕСМ Крыма взяли билеты, уже в поезде сразу после посадки некие люди в черном при помощи сотрудников МВД организовали досмотр личных вещей и сняли с поезда всех активистов, у которых была найдена символика", - сказал К.КНЫРИК. По его словам, в результате "неправомерных действий "людей в черном" и МВД" с поезда было снято около 200 активистов ЕСМ из Алушты, Бахчисарая, Симферополя, Севастополя, Ялты, Гурзуфа и Судака.

Как сообщил лидер ЕСМ в АРК, правоохранители пытались снять с поезда и его, однако "данная операция была провалена". К.КНЫРИКА пытались снять по занимаемому по билету месту в поезде, а не по паспорту. Однако до этого крымский руководитель Евразийского союза молодежи поменялся местами в поезде с другим активистом молодежной организации.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что 14 октября в Киев прибудут представители молодежных радикальных организаций, в частности, приезжают представители Евразийского союза молодежи, подтягивается "Прорыв", с другой стороны - УНСО и партия "Свобода". По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в рядах этих сил есть достаточно "горячих голов", поэтому МВД отслеживает информацию об их прибытии в Киев.

15 октября прошлого года во время проведения такого мероприятия левые и радикальные силы устроили драку с представителями правых политических организаций и фактически сорвали Марш УПА на Крещатике.