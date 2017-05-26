Парубий подписал закон о квотах для украиноязычных телепередач

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации (№5313).

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в сессионном зале парламента.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» (№5313), установив для передач и фильмов на украинском языке квоту в 75% для общенациональных каналов и 60% - для местных.

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Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что подпишет этот закон. "Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. У некоторых - на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?!" – написал глава государства в Facebook. «Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации - не услышали. Что же, все урегулирует закон», - отметил президент.