Балога говорит, что Ющенко, в отличие от правительства, блефовать не может

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит ни малейшей необходимости подписывать какие-либо декларативные воззвания в рамках выполнения кредитного соглашения с Международным валютным фондом.

О такой позиции главы государства сообщил сегодня руководитель его Секретариата Виктор БАЛОГА, передает пресс-служба Президента Украины.

«Президент не поставит свою подпись ни под одной дополнительной декларацией, поскольку такой документ не имеет конкретного содержания. Правительство предлагает набор очередных заявлений и заверений с целью замаскировать тот неопровержимый факт, что кредитное соглашение с МВФ не выполняется и Украина имеет серьезные трудности с получением следующего транша займа. Таким образом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО хочет создать себе оправдание собственной бездеятельности относительно продолжения сотрудничества с Фондом», - отметил глава Секретариата.

В.БАЛОГА напомнил, что единственным официальным документом, который определяет параметры соглашения между Украиной и МВФ и предусмотрен регламентными нормами этого финансового учреждения, является письмо о намерениях. “Только оно является основанием для предоставления кредита и только оно определяет конкретные шаги, которые заемщик должен осуществить по выполнению условий предоставления средств”, - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его словам, “однако оценочная миссия Фонда, которая недавно долгое время работала в Украине, установила многочисленные нарушения со стороны украинского правительства, которые поставили под угрозу срыва продолжение кредитной программы. Представители МВФ неоднократно обращали внимание Кабинета Министров на необходимость проведения реальных реформ, в том числе и изменений в законодательство, которые бы дали основания для развития двустороннего сотрудничества. Миссия Фонда, в частности, требовала сокращения дефицита Государственного бюджета, обеспечения действенной независимости Национального банка, сбалансированности финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда. Правительство не предприняло ни одного шага навстречу этим требованиям, вместо этого прибегло к обманному маневру и выдвигает на первый план тезис о важности подписания очередного набора заявлений”.

Глава Секретариата отметил, что миссия МВФ во время своего пребывания в Киеве дважды встречалась с Президентом и обстоятельно обсудила с ним все требования кредитора. “В.ЮЩЕНКО согласился поддержать все необходимые реформы. Однако глава государства считает, что энергию Кабмина нужно направить не на упражнения в эпистолярном жанре, а на практические действия в бюджетной и финансовой сферах. Президент не может блефовать, как правительство. Глава государства настаивает на неуклонном выполнение Кабинетом Министров тех требований, которые содержатся в письме о намерениях, которое подписала и премьер Ю.ТИМОШЕНКО. Этот документ является достаточной базой для эффективного сотрудничества с МВФ», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 февраля, правительство призвало Президента Украины В.ЮЩЕНКО подписать совместную декларацию к руководству Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества в рамках предоставления Украине финансовой помощи.