Грицак готов в случае отставки вернуться с автоматом в руках в зону АТО

Председатель СБУ Василий Грицак заявляет, что в случае отставки готов вернуться с автоматом в руках в зону АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал в интервью журналистам в Киеве.

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“Если будет принято решение в установленном законом порядке..., я уйду в отставку с удовольствием, возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда я приехал, в зону АТО, но со мной на эту тему (отставки - УНИАН) никто не говорил. На самом деле, поверьте мне, что почти два года в этой должности, я тоже очень сильно устал от этой работы. Хотя, подчеркиваю, со мной на эту тему никто не разговаривал”, - сказал Грицак.

При этом он заверил, что сам об отставке не думал. “Я просто каждый день иду на работу и делаю эту работу”, - заявил глава СБУ.