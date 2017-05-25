Украина готова обменять 200 человек на удерживаемых боевиками заложников – Грицак

Украинская сторона готова передать 200 человек в обмен на украинских заложников, удерживаемых контролируемыми Россией боевиками на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

“Мы подготовили к обмену более 200 человек, которые выразили такое желание (вернуться на территорию ОРДЛО - УНИАН)”, - сказал Грицак.

В то же время он подчеркнул, что сейчас процесс обмена пленными продвигается достаточно трудно и в основном из-за того, что со стороны России идет его политизация.

“Это чрезвычайно чувствительный вопрос. Чем больше его политизировала Москва, а она его политизировала, тем сложнее стало менять... Мы провели очень хорошую работу вместе с омбудсменом для установления тех лиц, которых заявила для обмена та сторона. У нас много людей, которые отбывают наказание за совершение антиукраинской деятельности, террористической деятельности в местах лишения свободы в Украине. Но когда к ним заходили и говорили, что донецкая сторона предлагает через механизм помилования президентом Украины обменять вас на украинских бойцов – очень многие люди отказались возвращаться в “Л/ДНР”. И это очень показательно, поскольку они говорили, что лучше отсидят, сколько им положено, но не будут возвращаться назад”, - сказал Грицак.

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Также Грицак сообщил, что с российской стороной проводится вербовка лиц, которые под видом так называемых солдатских матерей, каковыми они не являются, совершают различные провокационные акции с целью давления на украинские власти.

Как сообщал УНИАН, накануне первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона в Минске в рамках переговоров ТКГ предлагает осуществить обмен заложниками в июне, но представители Российской Федерации тормозят процесс.