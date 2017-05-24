Луценко призвал депутатов легализовать деятельность копателей янтаря

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает народных депутатов принять закон, который легализует деятельность копателей янтаря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

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"Карательные методы - лишь маленькая часть работы. Как говорят эксперты, действия правоохранителей взорвали янтарную мафию на две трети. Наибольшую часть предстоит сделать Верховной Раде Украины. Я просил бы принять закон, которым легализовать "старательство". И это с этой трибуны звучит не первый раз. Пожалуйста, примите этот закон", - сказал Луценко.

По его словам, ежедневно "бандиты тратят на услуги копателей янтаря 100 тыс. долларов, что в годовом виде равно оборонному бюджету страны".

Также Луценко напомнил, что дело "янтарной мафии" во главе с бывшим первым заместителем прокурора Ривненской области уже передано в суд.