ФСБ РФ проведет в оккупированном Крыму учения по "предотвращению терактов и действиям диверсантов"

Спецназ ФСБ РФ проведет в оккупированном Крыму и на море учения по «предотвращению терактов и действиям диверсантов».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, в тактико-специальном учении подразделений спецназначения, которое будет проходить с 24 по 29 мая на оккупированном Россией полуострове, будут задействованы около 2 тыс. военнослужащих и современные образцы техники. «В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории. Общая численность военнослужащих, участвующих в учении, составит около 2 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия отправляет призывников из Крыма на военную службу за пределы полуострова

«В рамках учения планируется задействовать воздушные и морские суда, специальную бронированную технику, роботизированные комплексы, современные образцы обнаружения и поражения противника», - заявили в ФСБ.

Учение пройдет в два этапа - будут отработаны действия спецназа на объектах морской инфраструктуры «ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз», а также на объектах санаторно-гостиничного комплекса в Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности.

Как сообщал УНИАН, пограничники Азово-Черноморского регионального управления 21 апреля 2017 года, приняли участие в антитеррористических учениях, инициированных Службы безопасности Украины в Херсонской области, возле админграницы с оккупированным Крымом.