Еврокомиссия призывает усилить помощь бывшим странам СССР

Европейская комиссия призывает ЕС усилить финансовую помощь прежним советским странам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня комиссар по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в рамках заседания Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС.

“Мы имеем ключевую стратегическую заинтересованность в стабильности их (стран Восточной Европы – УНИАН) экономики и политической стабильности”, - сказала комиссар.

Она также предложила до 2013 года предоставить шести странам, с которыми ЕС планирует развивать “Восточное партнерство”, дополнительно 250 млн. евро помощи.

Предостережение относительно этого предложения выразила Франция, которая считает, что ЕС должен больше внимания уделять развитию партнерства со странами Средиземноморья, которые являются соседями ЕС.

Вместе с тем комиссар ЕС выразила убеждение, что усиление помощи восточным соседям оправдано необходимостью предупредить конфликты. В связи с этим комиссар напомнила о последних конфликтах, таких как российско-грузинская война и российско-украинский газовый спор. Она также отметила важность финансовой стабильности восточных соседей и, в частности, Украины, которая сейчас переживает серьезный экономический кризис.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге запланировано провести инаугурационный саммит участников инициативы «Восточное партнерство». Однако окончательное решение о развитии инициативы одобрят лидеры стран-членов ЕС на своем саммите 1 марта.

«Восточное партнерство» - польско-шведская инициатива, представленная в мае 2008 года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) в июне.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.