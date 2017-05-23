Гройсман назвал ежедневные обстрелы Россией территории Украины терактами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман расценивает ежедневные обстрелы Россией территории Украины как теракты и военное нападение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман заявил возле Посольства Великобритании в Украине, где почтил память жертв теракта в Манчестере.

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“Для Украины обстрелы Россией происходят почти каждый день, и это тоже мы рассматриваем как террористические акты, военное нападение”, - заявил премьер.

По словам Гройсмана, теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека и около 60 получили ранения, “просто ужасен”.