Яценюк: в нынешних условиях закон о признании ОУН-УПА невозможен

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в нынешних условиях невозможно принять закон о признании воинов ОУН-УПА борцами за независимость Украины и предоставить им статус участников войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

Депутат отметил, что часть 46-миллионного населения Украины до сих пор находится «под воздействием того, что называлось советской пропагандой и к принятию закона просто не готова».

А.ЯЦЕНЮК считает, что тему ОУН-УПА могут использовать для раскола общества.

«Не нужно давать повод внешним силам и идти на поводу у тех, кто хочет расколоть украинское общество. Дайте время государству, дайте возможность поработать историкам», - отметил он, добавив, что «они решат этот вопрос, а время все расставит по своим местам».

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодняшний день этот вопрос решен на региональном уровне. По его словам, людям в Украине нужно «содержательно и взвешенно продолжать доносить информацию об ОУН-УПА”.