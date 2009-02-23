Яценюк: в нынешних условиях закон о признании ОУН-УПА невозможен
"Тему могут использовать для раскола"
Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в нынешних условиях невозможно принять закон о признании воинов ОУН-УПА борцами за независимость Украины и предоставить им статус участников войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.
Депутат отметил, что часть 46-миллионного населения Украины до сих пор находится «под воздействием того, что называлось советской пропагандой и к принятию закона просто не готова».
А.ЯЦЕНЮК считает, что тему ОУН-УПА могут использовать для раскола общества.
«Не нужно давать повод внешним силам и идти на поводу у тех, кто хочет расколоть украинское общество. Дайте время государству, дайте возможность поработать историкам», - отметил он, добавив, что «они решат этот вопрос, а время все расставит по своим местам».
При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодняшний день этот вопрос решен на региональном уровне. По его словам, людям в Украине нужно «содержательно и взвешенно продолжать доносить информацию об ОУН-УПА”.