Тимошенко больше всего устроил бы «неграмотный» министр юстиции?

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ обвиняет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в попытке назначить полностью подконтрольного ей министра юстиции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«В компетенции министра юстиции проверять все новые законы на их согласованность с существующей нормативной базой. Очевидно, что для полной узурпации власти в стране Ю.ТИМОШЕНКО нужен не министр, а человек, который разрешит свое факсимиле «лепить» под чем угодно и когда угодно. Желательно - не читая того, что ей или ему подносят. А еще лучше – неграмотный, потому что если прочитает, то может засомневаться», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя информацию о возможной замене министра юстиции.

Политик считает, что для правительства стало традицией игнорирование законодательства Украины ради достижения своих целей. «Хочу напомнить, что свое управление в 2007 году Ю.ТИМОШЕНКО начинала с «разрешения» таможенникам и налоговикам не выполнять распоряжений судов. Следующим шагом были “рейдерские” захваты госучреждений, в частности Фонда государственного имущества и судов, в которых рассматривались дела о досрочных выборах. Аппетит приходит во время еды – поняв, что захватить всю судебную систему сложно, БЮТ решил поставить во главе Минюста марионетку с факсимиле. Дешево и сердито», - отметил И.КРИЛЬ.

«Если в условиях кризиса смена экономического блока правительства, о чем “Единый центр”, напомню, говорил еще летом, понятна, то замену министра юстиции можно объяснить только политическими мотивами, – считает народный депутат. – Ю.ТИМОШЕНКО любыми методами хочет избавиться от всех, кто еще способен высказывать трезвую оценку тому, что происходит в стране. Это в очередной раз подтверждает: это правительство занимается не борьбой с кризисом, а тем, чтобы как можно дольше сохранить себя у власти. Поэтому решение экономических проблем начнется только после отставки всего правительства и замены его на команду профессионалов».