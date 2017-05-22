Тема кефира не раскрыта: в сети высмеяли одиозного нардепа Вилкула за поход в магазин

В сети пользователи высмеяли пост нардепа Александра Вилкула, где он рассказывает о своем походе в магазин в Кривом Роге и продукты, которые там покупает. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Вилкул даже опубликовал фото, на котором держит кефир, хлеб и сырки, а рядом с ним стоит девушка, тоже с покупками.

«Сегодня в магазине видел, как девушка купили покушать бомжу. Хорошо, что такие люди есть среди нас», - написал в Twitter пользователь с ником «ето не я».

Сегодня в магазине видел, как девушка купила покушать бомжу. Хорошо, что такие люди есть среди нас pic.twitter.com/JDrpV2jK2i — ето не я (@etokotik) 21 мая 2017 г.

Также не остался в стороне и нардеп Борислав Береза, который также прокомментировал поход Вилкула в магазин.

Известный блогер Антон Ходза в Facebook написал: «Кефиркул, сырокул и хлибокул».

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Александр Вилкул постановочно, после трех "дублей", возлагает цветы к памятнику Неизвестному солдату в Кривом Роге. Соответствующий ролик на своей странице в Facebook опубликовала местная жительница Екатерина Шульга. На кадрах можно увидеть, как политик на камеру возлагает цветы к монументу. После этого Вилкул забирает букет с собой и идет к журналистам давать интервью.