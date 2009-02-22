Черномырдин: я не в том возрасте, и не в том положении, чтобы меня пугать

Посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что заявление министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО в отношении него было связано со стремлением украинской стороны устроить скандал с Россией.

Как передает РИА «Новости»,об этом заявил в эфире программы "Вести недели" на российском телеканале В.ЧЕРНОМЫРДИН.

«Я так думаю, это связано было... обязательно устроить скандал с Россией, не знаю, кому этот скандал на пользу», - сказал российский посол.

Он подчеркнул, что не играет в «политессы в Украине, а отвечает за межгосударственные отношения».

«Когда меня начинают пугать, я этого не переношу, меня пугать бесполезно. Я не в том возрасте, и не в том положении, чтобы меня пугать», - отметил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Отвечая на вопрос ведущего о том, будет ли продолжаться череда прений между Украиной и Россией, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «Так не может продолжаться, так не должно быть, и так не будет».

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон грата в Украине.

Министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО 17 февраля во время встречи с российским дипломатом выразил протест в связи с его недружественными и очень недипломатичными оценками, комментариями и высказываниями в адрес Украины и ее руководства.

По данным СМИ, поводом для высказывания предупреждения В.ЧЕРНОМЫРДИНУ стало его интервью газете «Комсомольская правда», опубликованное 11 февраля. В нем посол РФ прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.