Тернопольский горсовет отвергает обвинения губернатора

Тернопольский городской совет отвергает обвинения губернатора Юрия ЧИЖМАРЯ в незаконности повышения тарифов на отопление для населения.

Как объяснил корреспонденту УНИАН заместитель городского председателя по вопросам экономики Петр ГРИНЧИШИН, горисполком вынужден был прибегнуть к повышению тарифов, чтобы не допустить банкротства КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» и увольнения его работников.

«Городские власти стали заложником деятельности органов государственной власти, от которых зависит стоимость газа и электричества для нужд предприятий коммунальной отрасли. Цены на энергоносители возросли, а собственно плата за природный газ и свет, а также система начисления налогов, составляют почти 75% в тарифе на теплоснабжение», – отметил П.ГРИНЧИШИН.

Он добавил, что тариф на централизованное теплоснабжение и подачу горячей воды в Тернополе для населения в последний раз менялся в марте 2008 года. «А за это время возросла минимальная зарплата, с июня по декабрь 2008 года включительно ежемесячно на 3% поднималась стоимость природного газа, с января 2009 года выросла стоимость электроэнергии. В таких условиях мы готовы не повышать тарифы только при условии, если областная государственная администрация будет способствовать выделению КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» дотации в размере 14 млн. грн., хотя бы до показателя государственной дотации 2008 года. Соответствующее обращение уже готовим», – сообщил П.ГРИНЧИШИН.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля горисполком Тернополя принял решение о повышении тарифов на отопление для населения с 1 марта на 22%.

20 февраля председатель Тернопольской облгосадминистрации Ю.ЧИЖМАРЬ призвал прокуратуру внести протест на это решение, поскольку горисполком, принимая решение о повышении тарифов, не обращался за экспертным выводом в областное управление экономики. Кроме этого, отметил Ю.ЧИЖМАРЬ, принятое решение нарушает пункт 7 указа Президента Украины «О дополнительных мерах по преодолению финансового кризиса в Украине», где речь идет о введении моратория на повышение цен на товары и услуги субъектов естественных монополий до стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине.