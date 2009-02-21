Черновецкий ушел в отпуск, чтобы скрыться от ответственности за разграбление Киева. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Город находится на грани социального взрыва. Не принят бюджет, не платятся муниципальные надбавки работникам образования и медицины, киевляне задыхаются под грузом всевозможных платежей, которыми их, словно данью, обложил Черновецкий. И в это время мэр позволяет себе неожиданный отдых, видимо, сильно переутомился, записывая песни и выдумывая новые поборы», - отметил политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, Черновецкий чувствует, что кресло под ним закачалось и, чтобы спастись от отстранения с должности главы КГГА, мэр ушел на месяц в отпуск.

«Когда в СССР происходило изменение генсека, по телевизорам показывали «Лебединое озеро». В независимой Украине сложилась новая традиция: руководители, чувствуя, что их собираются уволить, уходят в отпуск или на больничный. Эдакая лебединая песня горе-начальников», - подчеркнул оппозиционный депутат.

Дмитрий Андриевский - лидер Украинской селянской демократической партии и депутатом Киевсовета от Блока Кличко.