В Одесской области депутата облили зеленкой из-за храма и отказа назвать Крым украинским (фото, видео)

В Белгороде-Днестровском Одесской области снова произошел конфликт из-за вопроса о строительстве храма Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Депутат Василий Кащи заявил, что не будет голосовать за храм Киевского патриархата из-за своей этнической принадлежности — он, мол, болгарин. На наводящий вопрос о государственной принадлежности Крыма он сказал, что полуостров "принадлежит людям", передает Думская.

Это возмутило присутствующих на заседании представителей ряда украинских общественных организаций, которые облили Кащи зеленкой и пытались бросить в мусорный контейнер. Его отбила и увезла полиция.

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