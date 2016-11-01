В Харькове облили зеленкой экс-замгенпрокурора Сакварелидзе (фото)

Об этом в Facebook написал сам Сакварелидзе, проиллюстрировав сообщение фотографией.

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«Хозяева харьковских титушек наивно полагают, что таким образом можно отстановить и закрыть рот мне и таким, как я… Понимаю, что они привыкли действовать уличными хулиганскими методами и именно благодаря им временно пришли во власть. Но уверен, что украинский народ в скором времени смоет этих недальновидных деятелей, отправив их на политическую свалку, как и я сейчас смываю эту зеленку, попутно собираясь на эфир, где продолжу говорить правду о действующей власти, как делал это до сих пор», - написал Сакварелидзе.

Как сообщал УНИАН, 29 марта заместитель генерального прокурора - прокурор Одесской области Сакварелидзе был уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ тогда отмечалось, что генпрокурор Виктор Шокин привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Позже Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение самого Шокина с должности генпрокурора.

Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности замгенпрокурора стала его борьба с воровством, коррупцией и круговая порука в прокуратуре. После увольнения Сакварелидзе сообщил, что 29 марта встречался с президентом Петром Порошенко. По его словам, президент заявил, что увольнение Сакварелидзе не было с ним согласовано.