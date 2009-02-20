Мэры просят ввести должность вице-премьера по региональной политике

Члены Ассоциации городов Украины и общин поддерживают идею введения в правительстве должности вице-премьер-министра по региональной политике.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение, высказанное на сегодняшнем заседании ассоциации мэром Запорожья Евгением КАРТАШОВЫМ, бурными аплодисментами поддержало большинство участников заседания.

Е.КАРТАШОВ объяснил целесообразность введения новой должности тем, что необходимо наладить более четкую работу региональной и исполнительной власти. Кроме того, он подчеркнул то, что все ветви украинской власти должны работать более слажено и консолидировано.

Также Е.КАРТАШОВ отметил, что при назначении новых руководителей государственных предприятий в регионах необходимо учитывать мнение местных властей во избежание в будущем возникновения ряда проблем.

«Вот проследите, почему у нас невыплаты заработной платы. А как я могу влиять на заработную плату, когда присылают на государственное предприятие человека (руководителя – УНИАН), не согласовывая абсолютно с местной властью…», - сказал мэр Запорожья.

При этом он подчеркнул, что в некоторых случаях на должности руководителей назначают людей, которые не являются специалистами в отрасли. «По фармации сейчас нам присылают одного человека. Я спрашиваю: вы специалист в области фармации? Он отвечает: нет, я в налоговой службе работал», - сказал Е.КАРТАШОВ.