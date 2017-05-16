Турчинов: Через бухгалтерскую программу 1С Россия осуществляла кибершпионаж и кибератаки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что решение о запрете использования в Украине бухгалтерской программы 1С было принято из-за того, что через нее РФ осуществляла кибершпионаж и мощные кибератаки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Что касается программного продукта, который реализуется в Украине. Было принято решение относительно санкций против предприятий-юридических лиц, которые его распространяют. Хочу сказать, что СБУ выяснила, что некоторые из них используются для нелегального сбора информации, то есть это фактически кибершпионаж», - заявил он.

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«С другой стороны – используется этот контент для распространения опасных вирусов, и потом в соответствующее время начинаются с их помощью мощные кибератаки, такие, как были в конце прошлого года и несколько дней назад. СБУ реально проанализировала ситуацию, и это решение (СНБО) применяется против тех предприятий, контент которых реально опасен для киберпространства Украины», - сказал Турчинов.

«Конечно, мы не можем заставить бухгалтера, который пользуется российским программным продуктом, срочно от него отказаться...», - подчеркнул он.

Вместе с тем Турчинов отметил, что государственные, бюджетные учреждения должны срочно, в обязательном порядке переводиться на программный продукт национального производителя.

По его словам, есть очень качественный продукт, который производят украинские программисты, и европейский программный продукт, который обеспечивает качественное обслуживание бухгалтерского учета.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Налоговый консультант Киевского центра развития и поддержки бизнеса Александра Томашевская заявила, что доля программы 1С на украинском бухгалтерском рынке составляет 98%, и альтернативы этому продукту на украинском рынке пока что нет.