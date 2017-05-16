Турчинов о блокировке российских сайтов: мы просто защищаем нашу страну не только на поле боя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что блокирование доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex и Mail.ru не является наступлением на свободу слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал журналистам в Киеве.

«Когда я подписывал указ о мобилизации, были те, кто шли добровольцами, не дожидаясь, когда придут к ним из военкоматов, а были те, кто покупали себе справки и шли в суд оспаривать указ о мобилизации. Я понимаю, что и в этом случае будут такие, кто будет кричать, что это наступление на свободу слова», - подчеркнул он.

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«Друзья, никакого наступления на свободу слова здесь нет, здесь никаких проблем нет – мы просто защищаем нашу с вами страну не только на поле боя, но и от информационной и кибернетической агрессии, которая не менее опасна, чем военная агрессия», - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер». В санкционном списке юридических лиц - ряд компаний, сайтов и социальных сетей.