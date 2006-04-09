Тимошенко предлагает голосовать в парламенте отпечатками пальцев
10:33, 09 апреля 2006Политика
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Ее фракция внесет соответствующий законопроект
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко предлагает заменить кнопки для голосования в парламенте на идентификаторы пальцев.
Как сообщает пресс-служба блока, предложение Тимошенко прозвучало в пятницу вечером в телепрограмме "Свобода слова" на канале ICTV.
Тимошенко пообещала, что фракция блока внесет соответствующий законопроект уже в первые дни работы новоизбранного парламента.
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