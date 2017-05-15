В Совете ЕС подтвердили важность "Восточного партнерства" Европейского Союза

Проект Европейского Союза «Восточное партнерство», участником которого является и Украина, очень важен.

Соответствующие выводы Совета ЕС по иностранным делам обнародованы в понедельник в Брюсселе по итогам заседания, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Совет обменялся мнениями по вопросам «Восточного партнерства» накануне заседания на уровне министров «Восточного партнерства», которое состоится 19 июня в Люксембурге, и накануне саммита «Восточного партнерства», запланированного на 24 ноября в Брюсселе. Министры подтвердили важность «Восточного партнерства» Европейского Союза», - говорится в выводах.

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Министры также подчеркнули свое единство в поддержке региона и каждой из стран «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) индивидуально.

«Они также подчеркнули свою решимость достичь конкретных результатов на благо граждан как стран ЕС, так и стран «Восточного партнерства». В этом контексте они приветствовали прогресс в либерализации визового режима для Грузии и Украины и подчеркнули важность реализации соглашений об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли», - отмечается в документе.