30 мая Сенат Нидерландов проголосует ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 30 мая в Сенате Нидерландов состоится окончательное голосование по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Мы сейчас не только на финише безвиза, но и в ожидании завершения ратификации Соглашения об ассоциации», - отметил он.

«23 мая Сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Мы надеемся, что оно должно быть позитивным для Украины, для Нидерландов, для Европы», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, сенат Нидерландов вынесет на обсуждение вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 23 мая.

Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Этот документ должна ратифицировать верхняя палата (сенат).

На сегодня Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

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По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.