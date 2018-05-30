Александр Моцык: Пример Польши показывает, что значит быть членом ЕС и НАТО

Стартовые возможности у Украины и Польши были одинаковые. Поэтому легко сравнить, какой путь за последние несколько лет прошла Польша, а какой - Украина... Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Александр Моцык ответил на вопросы УНИАН. Господин посол, как изменились украинско-польские отношения за время Вашей работы на этом посту? Украина с Польшей имеет на сегодня самый высокий уровень двусторонних отношений за все время независимости Украины. В некоторых направлениях отношения являются наиболее интенсивными именно с Польшей, чем с любой другой страной мира.

Возьмем, например, контакты на высшем политическом уровне. В прошлом году состоялись три визита Президента Украины Виктора Ющенко в Польшу, три визита Президента Польши Леха Качинского в Украину. И еще четыре раза президенты встречались в третьих странах на разных форумах. В частности, в Вильнюсе и Баку на энергетических саммитах, в Тбилиси во время российско-грузинского конфликта как проявление солидарности с Грузией. А также в Нью-Йорке во время сессии Генасамблеи ООН. Пять раз встречались наши премьер-министры. Пять раз встречались министры иностранных дел. Были два визита секретарей СНБО.

Такую гроздь визитов на высшем политическом уровне мы имеем только с поляками. Каждый визит – это же не только определенная политическая и протокольная часть, но и значительный импульс к сотрудничеству абсолютно во всех сферах.

В экономическом сотрудничестве Польша для нас является также достаточно важным партнером. Торгово-экономические отношения постоянно развиваются по восходящей. В 2008 году имеем рекордный рост торговли — на 53%. Еще нет окончательных годовых итогов, однако уже можно сказать, что мы вышли на уровень торговли почти в 7 миллиардов долларов США. В позапрошлом году было 4,5 миллиардов долларов.

Для Украины это довольно серьезная сумма. Сегодня Польша является для нас четвертым экономическим партнером в мире. Если взять инвестиционное сотрудничество, то крупнейшие украинские инвестиции за рубежом – в Польше – 1,2 миллиарда долларов.

Напомните, пожалуйста, кто эти наши инвесторы... Украинские инвесторы владеют здесь стратегически важными для Польши предприятиями – металлургический комбинат в Ченстохове, который принадлежит ИСД, автомобильный завод ФСО в Варшаве (это инвестиции Автозаза), а также судостроительный завод в Гданске (тоже ИСД). Это собственно тот завод, на котором начиналась польская «Солидарность» и который стал флагманом грандиозных перемен в Польше.

Вот это три крупнейших предприятия, владельцами которого является украинский капитал. Кроме того, здесь активно работает торговая марка «Немирофф» и еще некоторые украинские предприятия.

Если говорить о польских инвестициях за рубежом, то, по словам наших партнеров, у нас они самые большие. На сегодня они составляют почти 730 миллионов долларов США. В Украине работает свыше 1200 фирм с польским или смешанным капиталом. Крупнейшие из них – «Церсанит» и «Барлинек».

...Польше есть чем поделиться с Украиной. Путь в ЕС она проходила довольно нелегко, имея достаточно много проблем и трудностей, однако сумела это сделать. Потому в контексте нашей евроинтеграции очень важно знать опыт Польши, особенно в сфере реформы местного самоуправления. Украинцы на примере Польши могут быстро понять, как работает европейская модель развития местного самоуправления, как развивается бизнес на местном уровне, как люди на местах заботятся о сохранении культурного наследия и защите окружающей среды.

Польша считает наиболее удачной из своих реформ именно реформу местного самоуправления, которая была проведена еще в начале 90-х годов. Местные общества получили реальные права, финансы, вся ответственность переместилась на места. Потому сейчас нет такого, чтобы люди в провинции думали, что только Варшава может решить их проблемы.

Активными также являются контакты в сфере культуры. Мы в конце 2006 года открыли в Варшаве культурно-информационный центр при посольстве Украины. В прошлом году посольство провело свыше 110-ти мероприятий. Не только в Варшаве, но и по всей Польше.

Традиционно важными событиями в культурной жизни являются Дни добрососедства на границе. Они проводятся уже не первый год. В прошлом году Дни прошли в районе пункта пропуска Угринив–Долгобычив. Прямо на границе с двух сторон собралось около 20 тысяч молодых людей. Концерт продолжался с вечера до утра – при участии известных украинских и польских рок-групп.

В мае прошлого года основан также важный фестиваль в Познани – «Украинская весна». На фестивале было все: оперное пение, популярная музыка, художественные выставки, фотовыставки, футбольный матч в контексте Евро-2012. То есть целую неделю жители Познани могли наслаждаться украинской культурой. Украина была представлена на местных телеканалах и на страницах местных газет.

Такие мероприятия происходят при государственной поддержке или за частные средства? Бывает по-разному. Но в основном за счет средств частных спонсоров. Например, фестиваль «Украинская весна» делался при поддержке посольства Украины в Польше и непосредственно Почетного консула в Познани Луки Горовского. Он использовал частично средства польского МИД, частично Европейского Союза, а часть добавил своих и сделал величественный праздник украинской культуры в Польше.

Но на эти праздники, если люди едут из Украины, то преимущественно из Западной Украины, которые и без того неплохо знакомы с Западом. Да, но мы работаем над тем, чтобы больше вовлекать во все инициативы коллективы с Востока и Юга Украины. На последних мероприятиях стало больше представителей из других регионов Украины.

Это касается также стажировки. Наши польские партнеры поощряют специалистов для стажировки с Востока и Юга Украины. Это важно, в том числе в контексте европейской и евроатлантической интеграции нашей страны.

Польша – член ЕС и НАТО. Пусть люди приезжают смотрят, чем она живет, как развивается, как здесь чувствует себя простой гражданин. Лучше ли ему сейчас живется, чем 15–17 лет назад, или нет...

Стартовые возможности в Украине и Польше в начале 90-х были практически одинаковые. Потому очень легко сравнить, какой путь за последние несколько лет прошла Польша, а какой - Украина. Важно, чтобы люди приезжали и смотрели своими глазами на все. На примере Польши, без любой агитации, станет понятно, что значит быть страной – членом ЕС и членом НАТО.

Не так давно Президент Украины опять посетил Польшу. Как его встречала Польша в этот раз – в контексте газовых событий? Как всегда, очень хорошо.

Я вам скажу, что Польша доброжелательно относится к Украине в целом. Дополнительным важным фактором в этом контексте была Оранжевая революция, после которой весь мир и Польша, в частности, по-новому открыли для себя Украину.

Могу с полной определенностью сказать, что в Польше есть постоянная и доброжелательная готовность нам способствовать, делиться опытом, особенно в контексте европейской и евроатлантической интеграции. Польша действительно заинтересована, чтобы Украина стала и членом ЕС, и членом НАТО.

Если откровенно, то Польша начала больше дружить с Украиной, когда у нас начали ухудшаться отношения с Россией, то есть после того, как к власти пришла оранжевая команда. Что это значит, против России лучше дружить вместе? Смеется.

Мы не исходим из того, что кто-то должен против кого-то дружить.

Украина в своей внешней политике выбрала свой стратегический курс – путь в Европу. С другой стороны, мы четко заявили, что Украина заинтересована в добрососедских, дружеских отношения со всеми нашими соседями, и обязательно с Россией. И мы активно работаем над перестройкой таких отношений на практике. Потому что это тоже является одним из элементов продвижения в Европу.

То, что у нас с Россией сегодня еще не все выходит. Жалко, конечно. Но мы будем продолжать активно работать и в дальнейшем. Украина действительно очень заинтересована в дружеских, добрососедских отношениях с Россией.

Насколько, с вашей точки зрения, была однородной Европа во взглядах на газовый конфликт?

Не думаю, что Европа имела какую-то общую позицию.

Могу сказать о позиции Польши. Она была очень объективной и позитивной к Украине. Польша говорила о тех вещах, о которых говорили и мы. То есть что энергетика не должна быть политическим инструментом, что было бы целесообразно, чтобы в переговорном процессе принимал участие и Европейский Союз. Что является логичным, поскольку речь идет о производителях, транзитерах и потребителях газа.

Российская сторона ведет мощную информационную войну, чтобы дискредитировать Украину на международной арене. Как посольствам Украины за рубежом приходится ее нивелировать? Начну с газового конфликта. Активную работу над распространением объективной информации в странах пребывания вели все наши диппредставительства. Скажу только на примере нашего посольства. Мы на протяжении всего конфликта тесно работали с польской стороной, ежедневно разъясняя принципиальные моменты нашей позиции. Каждый раз мы предоставляли соответствующую информацию канцелярии президента Польши, правительству, министерствам экономики, иностранных дел и всем СМИ Польши.

Аналогичным образом действуем и в других случаях, когда необходимо довести до страны пребывания объективную информацию о том или ином событии.

С какими проблемами чаще всего обращаются к вам наши граждане?

По большей части это проблемы консульского характера, то есть жизненного, например, утеря паспорта, потребность в справке для заключения или расторжения брака, регистрации рождения ребенка. Кого-то задержала полиция... Иногда представители фирм обращаются за помощью в поиске экономических партнеров.

Бывает и такое, что человек потерял полностью все деньги, тогда консульская служба предоставляет небольшие средства на разовой основе без их возвращения. Тогда гражданин может купить билет и доехать в Украину.

Защита прав и интересов Украины за рубежом является одним из основных приоритетов заграничных дипломатических учреждений.

В бюджете на 2009 год, по сравнению с 2008-м, значительно урезали средства на потребности МИД, в том числе и на дипломатические учреждения за рубежом. На вас это уже как-то отразилось? В Украине ситуация действительно непростая, с точки зрения финансов. Конечно, она не может не отразиться на диппредставительстве, которое является частью дипломатической системы МИД. Да, нас проинформировали о том, что мы должны существенно ограничить свои расходы. И мы над этим работаем. Конечно, мы будем делать это так, чтобы не навредить нашей работе. Много мероприятий, особенно относительно сотрудничество в сфере культуры, искусства, проводим при участии спонсоров...

С какими вопросами чаще всего обращается к вам польская сторона относительно Евро-2012? Или все происходит без вашего участия? Евро-2012 – это общее дело, и в рамках общей подготовки к чемпионату проводится много мероприятий. Это и встречи наших президентов, и заседания общего комитета по подготовке к Евро-2012, сопредседателями которого являются премьер-министры обеих стран, и встречи министров спорта, председателей рабочих групп в разных сферах, председателей федераций футбола и тому подобное. Посольство задействовано практически во всех этих мероприятиях. Кроме того, происходят достаточно много двусторонних семинаров, конференций, в которых принимают участие руководители областей (воеводств) и городов, – хозяев чемпионата, специалисты в разных сферах, например, в отрасли безопасности, и тому подобное.

С другой стороны, на сегодня очень хорошо отработаны непосредственные контакты прежде всего между министерствами спорта и федерациями футбола обеих стран, которые общаются при необходимости даже ежедневно.

Почему польские СМИ часто публикуют какие-то провокационные заявления, мол, они готовятся к Евро, а мы – нет? Польские СМИ достаточно часто критически оценивают подготовку и в самой Польше. В целом же критика со стороны журналистов – как в Польше, так и в Украине, – полезна для дела. Если будут какие-то проблемы в подготовке, то СМИ не дадут жить тем, кто за подготовку отвечает.

На сегодня каких-то особо критических материалов, как те, что выходили в то время, когда была проблема со стадионом «Олимпийский», нет. Есть понимание, что обе стороны со своими задачами справятся.

Контактируете ли Вы с Григорием Суркисом? Да, мы часто на связи. Если я ему нужен, он может меня найти за 5–10 минут. И наоборот. Помогает и то, что мы давно знакомы и у нас хорошие отношения.

По какому поводу в последний раз господин Суркис Вас искал?

В последний раз мы разговаривали, когда Кабинет Министров Украины реорганизовал структуру, которая отвечает за подготовку к Евро-2012.

В Украине один из заявленных резервных городов – Харьков – создает серьезную конкуренцию основным городам, пытаясь добыть в борьбе право принять матчи турнира. Можете ли отметить похожую ситуацию с польскими резервными городами? Ни один город и в Украине, и в Польше не теряет надежды, и потому все должным образом стараются готовиться.

Каковы планы МИД относительно улучшения пересечения украинско-польской границы во время Евро-2012? В этом вопросе есть два аспекта. Первый – перестройка инфраструктуры границы. Граница между Украиной и Польшей является одновременно границей между Украиной и ЕС. На этой границе, длиной 542 километра, есть 12 пунктов пропуска и из них только 6 автомобильных. Скажу для сравнения, до вхождения Польши в Шенгенскую зону на польско-немецкой границе, протяженность которой 500 километров, было 38 пунктов пропуска, из них 19 автомобильных.

Потому мы с польской стороной предварительно договорились построить еще 8 пунктов пропуска. Конечно, желательно было бы сделать это к Евро-2012. На сегодня уже согласованно места для строительства двух пунктов – Угринив–Долгобычив, Будомеж–Грушив. Они будут строиться на польской стороне и использоваться совместно. Относительно других, мы сейчас ведем переговоры.

Также мы хотим внедрить общий контроль, то есть чтобы украинские и польские таможенники и пограничники вместе осуществляли проверку. Это бы дало возможность вдвое сэкономить время, необходимое для пересечения границы.

Важным является также обмен информацией между украинскими и польскими пограничниками в режиме он-лайн.

Реализация этих мер сняла бы очереди, вообще существенно улучшила бы ситуацию на границе. От ситуации на границе страдают не только украинские и польские граждане, но и граждане третьих стран. Потому сегодняшняя ситуация не устраивает никого.

Во-вторых. Украина подписала с ЕС соглашение о взаимных поездках граждан, которой предусмотрено, что граждане ЕС имеют право на въезд в Украину без виз со сроком пребывания до 90 дней в полугодие. Украинцы же ездят в страны ЕС при наличии визы, но для них плата за визы меньше, чем для других стран, – 35 евро. Для многих категорий граждан визы вообще бесплатные и, в соответствии с соглашением, должны предоставляться на длительные сроки с возможностью многократного въезда. На практике, к сожалению, есть достаточно много трудностей, которые осложняют жизнь наших граждан. Потому МИД Украины, в том числе диппредставительства за рубежом, делают все возможное, чтоб практика предоставления виз отвечала условиям соглашения.

Кстати, в преамбуле соглашения прописано, что обе стороны будут стремиться к внедрению безвизового режима для граждан Украины для поездок в ЕС. Этот путь не является коротким. Однако мы надеемся преодолеть его до Евро-2012.

Смотрю на поляков, и мне кажется, что их совсем не касается кризис.

Действительно, ситуация в Польше достаточно спокойная. Кризис коснулся ее меньше, чем других европейских стран. Но в то же время правительство принимает все возможные меры для сокращения бюджетных расходов на текущий год.

Беседовала Оксана Климончук