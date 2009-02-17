Ляпина: отставка Пинзеника - шаг к дефолту

Народный депутат от НУ-НС, член группы «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА считает, что отставкой министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА Украина сделала шаг вперед к дефолту.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня в интервью журналистам.

«Увольнение министра финансов ПИНЗЕНИКА - это шаг к суверенному дефолту», - сказала она.

К.ЛЯПИНА объяснила это тем, что в нынешних условиях найти кандидатуру на должность министра, который бы создал реальный бюджет и удовлетворил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, практически невозможно.

В то же время, по ее словам, сегодня нет голосов за назначение нового министра финансов.

«Поэтому страна в опасности, и эта опасность усилилась сегодня решением об отставке В.ПИНЗЕНИКА», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 17 февраля, проголосовала за отставку В.ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.