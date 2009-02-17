Балога думает, что Яценюка занесло?

Должностные лица Секретариата Президента Украины в последнее время не делали никаких официальных кадровых предложений народному депутату Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА прокомментировал заявление А.ЯЦЕНЮКА о предложении занять должность председателя Национального банка Украины, якобы сделанном ему Секретариатом главы государства.

В.БАЛОГА напомнил, что Президент Украины обжаловал в Конституционном Суде постановление Верховной Рады об освобождении от должности главы НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

Глава государства настаивает, что парламент не имел права увольнять руководителя Нацбанка вопреки Основному Закону, который предусматривает для этого внесение президентского представления. Таким образом, не может быть и речи о назначении другой кандидатуры вместо В.СТЕЛЬМАХА, который остается легитимным руководителем НБУ, отмечает В.БАЛОГА.

«Уверенность А.ЯЦЕНЮКА в том, что ему предлагают возглавить Национальный банк, чтобы устранить как потенциального участника президентских выборов, свидетельствует лишь о самоуверенности молодого и амбициозного политика. Глава государства никогда не будет использовать государственные должности как разменные монеты в политических соревнованиях. Вопрос о смене руководства НБУ и в дальнейшем будет оставаться исключительной прерогативой Президента. Не стоит придавать этому политическую расцветку с примесями спекуляций и искажений», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, лидер «Фронта перемен», народный депутат А.ЯЦЕНЮК заявил, что отказался стать председателем Национального банка Украины.

По информации пресс-службы Инициативы А.ЯЦЕНЮКА «Фронт перемен», в интервью программе «Факты с Оксаной Соколовой» на телеканале ICTV он сказал, что Секретариат Президента предлагал ему занять должность главы НБУ, однако лидер «Фронта перемен» считает, что такие предложения являются ничем иным как попытками политических сил убрать с дороги конкурента.

«Им нужно смоделировать ситуацию, чтобы куда-то отправить ЯЦЕНЮКА – на должность министра, на должность главы Нацбанка, куда угодно, только чтобы он не торчал на дороге. Так было все хорошо, и тут что-то появилось. Более того, не только появилось, а что-то предлагает, начинает выдвигать свои идеи, получает определенную поддержку от людей. Это нужно быстро убрать», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что не реагирует «на такие на первый взгляд яркие предложения», и сказал, что уже столкнулся «с ужасной пиаровской работой, которую выполняют политические штабы, чтобы убрать с дороги конкурента». «Для этого применяются разные технологии: и кнут, и пряник. Я не реагирую ни на первое, ни на второе», - сказал А.ЯЦЕНЮК.