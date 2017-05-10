Лишенный гражданства нардеп-"арендодатель Крыма" Артеменко может приходить в Раду - ЦИК

Нардеп Андрей Артеменко, которого лишили гражданства, сможет посещать Верховную Раду до того времени, пока депутаты не проголосуют за лишение его мандата. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера, передает "112 Украина".

"Согласно статье 81 основного закона Украины прекращение гражданства Украины одновременно фактически не приводит к досрочному прекращению полномочий народного депутата. В связи с этим ВР еще должна проголосовать, принять постановление не менее чем 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены", - заявил Магера.

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Также отмечается, что ЦИК может признать избранным нардепом после Артеменко следующего кандидата в списке только после лишения его мандата.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Андрея Артеменко.

В указе главы государства, датированном 29 апреля, говорится, что согласно пункту 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 закона Украины о гражданстве, прекращается гражданства Украины